Mafs: Joep besprongen in de jacuzzi

Premium TV

MAFS: welke man houdt nou niet van paaldansen?

Eindelijk krijgen we dan in Married at first sight antwoord op de vragen die we hadden. Gaat Maurice een doorstart maken met een van de drie nieuwe dates? En doet deze prins op het witte paard alle nare herinneringen aan zijn ramphuwelijk met Arjan en diens paniekaanvallen als bij toverslag verdwij...