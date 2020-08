De zomer van... Cristiano Ronaldo

Waar? Het is een bekend fenomeen onder de sterren: je wil genieten van een welverdiende vakantie, zonder continu gehinderd te worden door de paparazzi. Heel gek is het dan ook niet dat Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez ervoor kiezen om met hun luxe jacht over de Middellandse zee te dobberen waarbij ze onder andere naar St. Tropez, Ibiza en Monaco zijn gevaren met de schuit.

Wat doen ze daar zoal? Op de kiekjes is te zien dat Cristiano, Georgina en zijn vier kinderen zich geen moment vervelen. Naast het bezoeken van diverse Mediterraanse hotspots, wordt er ook volop gerelaxed en gesnorkeld.

Bijkomen van? Na een pijnlijke nederlaag van zijn voetbalclub Juventus gaf Ronaldo aan na te gaan denken, gezien hij meer tijd had door het vervroegde einde van het voetbalseizoen door de coronapandemie. „Het seizoen 2019/2020 is voorbij voor ons. Veel later dan normaal, maar toch eerder dan we hadden verwacht. Nu is het tijd voor reflectie en om de ups en downs te analyseren, want kritisch denken is de enige manier om te verbeteren”, schreef Ronaldo op zijn Instagram-pagina. Volgens voetbaljournalist Guillem Balague wil Juventus van de dure voetballer af en zou het zomaar kunnen dat Cristiano terugkeert naar FC Barcelona.