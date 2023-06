Kanye West aangeklaagd voor geweldpleging om telefoonincident

In januari dook een video op waarin te zien was dat de fotograaf Kanye vanuit haar auto aan het filmen was. De rapper kwam vervolgens op haar af en vroeg haar of ze dat niet wilde doen. „Je bent een beroemdheid”, motiveerde de vrouw haar keuze om te blijven filmen. „Als ik zeg stop, dan moet je stoppen”, reageerde de rapper, waarna hij zijn arm door het autoraam stak, de telefoon afpakte en weggooide.

De vrouw beweert dat Kanye haar met een „vernietigende blik” had aangekeken en erg te zijn geschrokken omdat ze vreesde dat hij een wapen had. Ze zou daardoor niet meer kunnen werken als paparazzo en dus inkomsten zijn misgelopen. Naast een schadevergoeding wil de vrouw ook dat de rapper een verbod krijgt op het „aanraken, irriteren of bedreigen” van fotografen in het algemeen.