Kim Feenstra: ’Zelfreflectie misstaat niemand, dat geldt ook voor vrouwen’

In het kader van de FHM500, de lijst met ’mooiste vrouwen van Nederland’, is het 36-jarige model gestrikt voor een pikante fotoshoot in het mannenblad. Al had ze dat, zegt ze tegen FHM, niet verwacht.” „Misschien dat ik in een andere league zou vallen, omdat ik nu moeder ben, maar ik ben blij dat ik er nog steeds toe doe. Ik voel me er goed bij om uitdagend op de foto te worden gezet. Ik heb mezelf voorgenomen om altijd een J.Lo te blijven. Ik ga sexy m’n kist in, hoe oud ik ook word.”

Kim, die in oktober 2020 zoon Brooklyn kreeg met haar vriend Stanley Tailor, vindt de lijst met vijfhonderd vrouwen „geen vleeskeuring”. „Als we een vrouw kunnen bejubelen op Instagram, waarom kan dat dan niet in een lijst? Er zijn toch ook missverkiezingen? Vanaf mijn 19e doe ik al modellenwerk. Daar word je puur en alleen gecast op basis van je uiterlijk. Van zo’n casting zou je kunnen zeggen dat het een vleeskeuring is.”

Zelfreflectie

Het model zegt zelf weleens te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. „Dat een fotograaf dingen zei waarvan ik dacht: dit is niet pluis. Maar ik sta mijn mannetje wel. Ik kan heel straat zijn. Ik zeg er wat van en ga dan gewoon weg. Ik heb heel veel meegemaakt in m’n leven, daar word je door gevormd en gehard. Ik ben niet zo snel onder de indruk. Ik vertrouw altijd op mijn gevoel en doe altijd alleen wat ik wil.”

Kim, die tegenwoordig zelf ook bijklust als fotograaf, denkt dat bij mannen heel erg het idee leeft dat ze op eieren moeten lopen. „Dat ze moeten uitkijken wat ze zeggen. Misschien leren ze daardoor anders naar bepaalde situaties te kijken. Ik denk dat het alleen maar goed is als mannen hun communicatie en omgangsvormen tegen het licht houden. Een beetje zelfreflectie misstaat niemand, dat geldt voor vrouwen net zo goed. Op die manier kan er een gezondere balans tussen mannen en vrouwen ontstaan, met meer respect als gevolg.”