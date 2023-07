Vlaamse journalist en ’nieuwsanker’ Martine Tanghe (67) overleden

Tanghe was meer dan veertig jaar lang een van de prominente gezichten van Het Journaal op de Vlaamse publieke omroep. Vlak voordat zij 23 jaar werd, kwam zij in dienst van de toenmalige BRT. Al vrij snel werd Tanghe, als tweede vrouw van België, lezeres bij het journaal.

De overleden journaliste werd vaak geprezen om haar correcte Nederlandse taalgebruik. Jarenlang las zij samen met Philip Freriks ook het Groot Dictee der Nederlandse Taal voor.

In 2011 en 2012 was Tanghe enige tijd niet op televisie te zien, nadat zij was geopereerd vanwege borstkanker. Daarna keerde zij weer terug, tot zij in december 2020 met pensioen ging.

De ’anchor woman’ werd twee dagen geleden nog door koning Filip benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. Dit noemde Tanghe toen bij de VRT „een erkenning voor het werk dat ik veel jaren zo graag gedaan heb. Dat de manier waarop ik dat deed door veel mensen geapprecieerd werd, en blijkbaar ook door de koning, is een warme gedachte.”