’Weinig kans dat 50e editie Glastonbury in 2021 doorgaat’

Dit wordt gevreesd na de berichtgeving dat de organisatie nog geen enkele programmeur heeft ingehuurd. De festivalbookers worden niet nodig geacht door de festivalorganisatie voor de komende zomer, schrijft The Mirror. De geplande optredens van Kendrick Lamar, Sir Paul McCartney en Taylor Swift voor 2021 gaan dan niet door.

Emily Eavis, een co-organisator van het festival, heeft al eerder haar twijfels geuit over het doorgaan. „Ik weet niet of er iets is wat we kunnen doen om te verzekeren dat er 200.000 mensen kunnen komen in juni 2021, die zes dagen lang opeengepakt op wat veldjes doorbrengen”, zei zij eerder al tegen BBC.

De organisatie heeft nog geen officieel statement losgelaten over de komende editie. Het wordt de vijftigste editie van het wereldberoemde festival, waar onder meer The Rolling Stones, Dolly Parton en Beyoncé headliner zijn geweest.