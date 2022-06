Meghan: Amerikaans abortusbesluit raakt ons allemaal

„Dit zijn beslissingen die van invloed zijn op relaties, gezinnen en de hele gemeenschap. Ze zijn misschien gericht op vrouwen maar het raakt ons allemaal”, zegt Meghan in een interview met Vogue. Ze heeft er de afgelopen dagen ook veel over gesproken met haar man prins Harry, zo vertelt ze. „Hij is ook feminist.”

Harry is volgens Meghan ook verbolgen over het besluit. „En ik weet dat er op dit moment enorm veel vrouwen zijn die met een gevoel van wanhoop rondlopen”, aldus de hertogin. Ze stelt dat iedereen moet samenwerken om gezamenlijk te kunnen optreden tegen de nieuwe wetgeving. „We hebben werk te doen”, vindt Meghan, die ook suggereert dat ze binnenkort naar Washington wil om over het onderwerp te praten.

Een meerderheid van het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot vrijdag dat de uitspraak in de zaak Roe versus Wade, die het recht op abortus vastlegt, wordt verworpen. Met de nieuwe wetgeving mogen staten zelf bepalen of een abortus daar is toegestaan of niet.