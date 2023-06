Premium Het beste van De Telegraaf

Broer en zus klaren superklus Regisseur en producent pal achter Ezra Miller, hoofdrolspeler ’The Flash’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Ezra Miller is als Barry Allen - alias The Flash – juist allesbehalve cool.

Broers die samen regisseren zien we wel vaker. Denk maar aan de Coens, de Russo’s en de Wachowski’s, al gaan die twee laatsten inmiddels als zussen door het leven. Bij het nieuwe superheldenavontuur The Flash ging het net even anders: Andy Muschietti (49) nam de regie voor zijn rekening, terwijl zijn grote zus Barbara (51) de film produceerde. „We hebben nooit anders gedaan.”