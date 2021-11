Zijn Phoebe Bridgers en Paul Mescal dan toch echt een setje?

Mescal, vooral bekend door zijn hoofdrol in Normal People, liet in november 2020 in een interview weten dat hij een geheime vriendin had. Fans zetten het op een speuren en zagen dat hij geregeld op dezelfde feestjes was als de zangeres. Toen de Ierse acteur een maand erna in Bridgers’ videoclip Savior Complex verscheen, was voor hen het raadsel opgelost.

Toch hielden Bridgers (27) en Mescal (25) hun relatie lange tijd privé. Wel werden ze onlangs weer samen gekiekt op foto’s van het Halloweenfeestje van comedian Ziwe. People vroeg de woordvoerders van de twee zondagavond na hun rode loper-moment de relatie te bevestigen, maar kregen geen reactie.