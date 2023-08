Hoe kon liefdesgeluk Sieneke zo snel verdampen? Pijnlijk gerucht doet de ronde!

Weinig ’shalalie-shalala in de zomerzon’ bij de Songfestival-zangeres thuis

Ze zouden over drie maanden hun tinnen huwelijk vieren. Maar de handtekening die Sieneke en haar echtgenoot Jan tien jaar geleden op hun trouwakte zetten, ’sieren’ binnenkort de scheidingspapieren! Een breuk die in de showbizzwereld uit de lucht komt vallen. Waarom heeft het stel, dat altijd zo hecht leek, de handdoek in de ring gegooid?