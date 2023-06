Premium Het beste van De Telegraaf

Docu-reeks over successen en worstelingen van het Amsterdamse modemerk Allereerste voorraad kleding Daily Paper belandde op de vuilnisbelt

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Een mooie anekdote uit de begintijd van het streetwear-merk wordt opgediept in Against All Odds – the Daily Paper story. Het beginnende bedrijfje moest het antikraakpand verruilen voor een zoveelste tijdelijk onderkomen. Iemand stopte de voorraad T-shirts in vuilniszakken, een ander zette ze vast op straat. En ja hoor, in een onbewaakt moment nam de Amsterdamse reinigingsdienst alles mee. Zo belandde de allereerste voorraad van Daily Paper op de vuilnisbelt.