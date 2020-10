Jessie J en Channing Tatum wéér uit elkaar

Jessie deelde een video waarop ze aan het twerken is. Volgens de Britse is dat hoe ’single leven in een pandemie’ er uitziet, zo schrijft ze bij het filmpje. Wanneer de zangeres en acteur het opnieuw hebben uitgemaakt, is niet duidelijk. In april waren de twee nog samen.

Jessie en Channing hebben sinds 2018 een knipperlichtrelatie. De twee begonnen met daten kort nadat bekend werd dat de acteur en zijn vrouw Jenna Dewan uit elkaar gingen. Zij is inmiddels verloofd met Steve Kazee, met wie ze eerder dit jaar een kind kreeg. Channing en Jenna hebben samen een 7-jarige dochter.