Johnny Logan: graag duet met Ilse DeLange

Dat vertelt hij woensdag in een interview met het AD.

De Ier, die zelf het songfestival won met What’s Another Year (1980) en Hold Me Now (1987) en in 1992 het winnende liedje Why Me? schreef, vindt dat Nederland het liedjesfestijn in 2014 had moeten winnen. Toen deed DeLange samen met Waylon mee als gelegenheidsduo The Common Linnets. „Ik weet dat jullie in 2014 het mooiste liedje hadden. Conchita Würst won, maar Calm after the Storm was echt het beste nummer”, aldus Logan.

Minder goede herinneringen heeft de zanger aan zijn deelname aan de jury van het Nationale Songfestival in 2010, waar vijf verschillende artiesten het nummer Ik ben verliefd (sha-la-lie) van Vader Abraham zongen. „Ik kwam er in de studio achter dat al die acts precies hetzelfde nummer zongen. Ik keek die studio rond en dacht: ben ik in Candid Camera beland? Het was gênant.”