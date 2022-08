Prins Harry brengt verrassingsbezoek aan Rwanda

„President Kagame ontving prins Harry, de hertog van Sussex, terwijl hij Rwanda bezocht in het kader van zijn werk als president van African Parks”, staat op het account van de president bij een foto waarop de regeringsleider poseert met Harry. African Parks is een non-profitorganisatie die zich inzet voor natuurbehoud in Afrika.

Harry ging ook langs bij het Kigali Genocide Memorial. Hier betuigde hij zijn respect aan de slachtoffers van de genocide tegen de Tutsi’s. In 1994 werden zo’n 500.000 tot 1 miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord door twee Hutu-milities. Zij werden uiteindelijk gestopt door de rebellenbeweging die werd geleid door de huidige president Paul Kagame, die sinds 2000 in functie is.