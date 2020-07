Ex-butler: ’Ghislaine Maxwell maakte naaktfoto’s van meisjes’

Ⓒ Getty Images

Sinds Ghislaine Maxwell is opgepakt, komen er steeds meer details over de madam van Jeffrey Epstein naar buiten. Ze zou zelf foto’s geschoten hebben van jonge meisjes die - al dan niet naakt - lagen te zonnen en bewaarde dat volgens Epsteins butler in een plakboek. Ook zou ze er nog een opmerkelijke hobby naast hebben gehouden: het verzamelen van ’extreme’ seksspeeltjes.