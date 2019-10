Broer Meghan vredesduif?

Afgezien van haar moeder, heeft Meghan geen enkel contact meer met haar familie. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de familieoorlog van de Markles werpt ineens een bijzonder figuur zich op als vredestichter! De hertogin van Sussex verbrak in de aanloop naar haar huwelijk alle banden met haar vader, nadat zij ontdekte dat die had samengewerkt met HARRY’s aartsvijanden: de paparazzi.