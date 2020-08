Koning Juan Carlos krijgt nog steeds waardering

Van de ondervraagden vond 42,4 procent het aandeel van de koning ’heel belangrijk’ en nog eens 26,8 procent vond het ’redelijk belangrijk’. Dat was zelfs zo bij aanhangers van de linkse partij Unidas Podemos.

De peiling werd gehouden na het onverwachte vertrek van de in een schandaal verwikkelde Juan Carlos uit Spanje. Het paleis maakte afgelopen maandag bekend dat de koning-emeritus naar het buitenland zou gaan om het koningschap van zijn zoon Felipe niet te zeer te belasten met de discussie en onthullingen over zijn financiële handel en wandel. Spaanse media melden dat Juan Carlos inmiddels zijn toevlucht heeft gezocht in Abu Dhabi.

El Mundo liet ook vragen naar de mening van de Spanjaarden over het vertrek van Juan Carlos. Maar liefst 62,3 procent van de ondervraagden vond het een ’slecht idee’ dat de koning Spanje had verlaten, tegen 27,2 procent die het wel kon billijken. Maar los daarvan meende maar liefst 80,3 procent dat de koning zich bij justitie moet verantwoorden voor eventuele misstanden. Dat percentage lag bij aanhangers van de regeringspartijen PSOE (93,8) en Podemos (97,3) het hoogst.

De advocaat van de koning stelde eerder in de week dat Juan Carlos ten allen tijde beschikbaar zou zijn voor justitie. In Spanje is overigens nog geen onderzoek ingesteld naar de koning-emeritus, maar bij het Hooggerechtshof wordt wel onderzocht of er sprake is van onregelmatigheden bij de toekenning van een contract voor de bouw van een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. De koning zou daarvoor honderd miljoen euro hebben ontvangen van de Saudische koning.