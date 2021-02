Zieke prins Philip mag nog steeds niet naar huis

De echtgenoot van koningin Elizabeth werd op 16 februari opgenomen omdat hij onwel was geworden. Buckingham Palace liet dinsdag weten dat de prins kampt met een niet-coronagerelateerde infectie en dat de behandeling goed aanslaat. „De hertog van Edinburgh blijft in het King Edward VII-ziekenhuis, waar hij medische zorg krijgt vanwege een infectie. Hij voelt zich goed en reageert op de behandelingen, maar zal het ziekenhuis pas over een paar dagen verlaten.”

Een paleisbron vertelt aan Daily Mail niet te verwachten eerder dan volgende week updates over zijn gezondheid te kunnen geven. Philip zal dus nog langer in het ziekenhuis moeten blijven. Sinds 2013, toen hij een kijkoperatie aan zijn buik onderging, heeft Philip niet meer zo lang in het ziekenhuis gelegen.

Prins Edward vertelde eerder deze week dat het veel beter gaat met zijn vader, en dat Philip graag naar huis wil. „We duimen voor hem.”