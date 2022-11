Ronnie Flex eert overleden rapper Takeoff: ’Deze man kon rappen’

Sterren

Bruce Springsteen speelde gitaar voor Clarence Clemons toen hij in coma lag

Bruce Springsteen vertelt in gesprek met dj Howard Stern dat hij in 2011 E Street Bandlid Clarence Clemons in het ziekenhuis opzocht vlak voordat de saxofonist overleed aan de gevolgen van een beroerte. ’The Boss’ speelde speciaal voor zijn grote vriend, die in coma lag, het nummer Land of Hope and ...