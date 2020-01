75 jaar Rod Stewart: al zijn BIZARRE acties op een rij

Hij is 75 jaar geworden, maar nog altijd weet Sir Rod Stewart de krantenkoppen met zijn opmerkelijke acties te halen. Ⓒ ANP

Vrijdag viert Sir Rod Stewart zijn 75e verjaardag. De zanger heeft veel hoogte- en dieptepunten in zijn carrière gekend, waar voorlopig vast geen einde aan zal komen. Want op 75-jarige leeftijd van zijn oude dag genieten, is voor Sir Rod Stewart overduidelijk niet weggelegd.