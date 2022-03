Robbie Williams op zoek naar woonruimte na verkoop villa’s

Dit meldde hij in een gesprek met het Australische radioprogramma The Kyle and Jackie O Show. In januari verkocht Robbie de villa in het Engelse Wiltshire voor 8 miljoen euro, om daarna het optrekje in Los Angeles voor 41 miljoen euro aan collega-zanger Drake te verkopen.

Over de deal met Drake wilde Williams niet veel kwijt, omdat het een privéverkoop zou zijn geweest. „Ik kan dat niet bevestigen of ontkennen. Als het waar zou zijn en ik er iets over zeg, dan heb ik een probleem met een bepaalde Canadese zanger”, grapte hij.

Williams (48) en zijn vrouw Ayda (42) hebben vier kinderen: Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) en Beau (2).