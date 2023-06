Franse filmfans lachen om Barbie-poster met woordgrap

Op de poster staat een afbeelding van actrice Margot Robbie, die de hoofdpersoon speelt. Boven haar staat de tekst: „Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken.” De letterlijke vertaling van deze tekst is: „Zij kan alles doen, hij is alleen maar Ken.” Dit is een verwijzing naar haar vriend Ken, gespeeld door Ryan Gosling.

Maar ’ken’ betekent in Franse straattaal ook ’neuken’. In dat geval is de vertaling dus: „Zij kan alles doen, hij kan alleen maar neuken.” De spraakverwarring werd de afgelopen dagen volgens The Hollywood Reporter veel gedeeld en becommentarieerd op Franse sociale media.

Opzettelijk

Overigens denken marketingexperts dat studio Warner Bros, die de film uitbrengt, deze dubbelzinnige vertaling opzettelijk op de poster heeft gezet. De tekst op de Engelse poster luidt: „Barbie is everything, he’s just Ken.” Ook in het Frans zou een letterlijke vertaling van deze zin een andere tekst opleveren, namelijk: „Barbie est tout.” In dat geval zou de dubbelzinnige vertaling van de tweede zin, over Ken, minder goed op zijn plek vallen.

Warner Bros. wilde geen reactie geven op de vraag of de ’fout’ op de poster opzettelijk was gemaakt of niet.