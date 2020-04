Ex-judoka Edith Bosch is hersteld na coronabesmetting

Edith Bosch Ⓒ Hollandse Hoogte

Ex-judoka Edith Bosch heeft de afgelopen weken ziek thuisgezeten nadat zij besmet was geraakt met het coronavirus. Bosch had last van heftige griep, hoge koorts en keelpijn. Zij behoorde tot de eerste groep mensen die symptomen vertoonden en is daarom nog daadwerkelijk getest.