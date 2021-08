WNL benaderde Klaas Dijkhoff voor eigen tv-programma

Huisjes vroeg Dijkhoff vanwege zijn deelname aan de quiz De Slimste Mens begin 2017. „Hij zei helaas nee”, aldus Huisjes.

Advocaat Khalid Kasem doorloopt een dergelijk traject nadat hij ook dankzij De Slimste Mens in beeld was gekomen in Hilversum. Hij maakt vanaf deze week de talkshow Khalid & Sophie in de vooravond op NPO 1. „Khalid heeft als advocaat de gave van het woord. Hij is erg mediageniek. Daarmee bedoel ik dat hij op tv het beste van zichzelf laat zien. Je kunt het vergelijken met mensen die op elk feestje het middelpunt zijn”, zegt Huisjes over hem.

„Van BNNVARA hoor ik dat ze heel hoge verwachtingen van hem hebben. Misschien is Khalid zo’n uitzondering die zonder ervaring meteen goed kan presenteren, zoals Matthijs van Nieuwkerk.”