Kevin Spacey: ’Ik ben niet seksverslaafd’

De voormalig House of Cards-ster ging in 2017 naar afkickkliniek in Arizona, nadat hij voor het eerst was beschuldigd van seksueel misbruik. Volgens Spacey was dit echter niet wegens zijn vermeende seksverslaving, maar voelde hij zich op dat moment „emotioneel fragieler dan ooit”.

De Amerikaanse acteur was destijds namelijk pas uit de kast gekomen. „Ik had dat meer dan dertig jaar voor me gehouden”, zegt hij daarover in zijn verklaring. „Ik werd in de media beschuldigd van dingen en ik wilde ergens heen om voor mezelf te zorgen.”

Rond de tijd dat hij uit de kliniek kwam, volgde ook de eerste beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van Spacey. De acteur zou seksuele avances hebben gemaakt richting een destijds veertienjarige jongen. Het vermeende slachtoffer, acteur Anthony Rap, is inmiddels vijftig en staat volgende maand in New York tegenover Spacey in de rechtbank. Hij wil een schadevergoeding van 40 miljoen dollar voor mishandeling en het toebrengen van emotioneel leed.