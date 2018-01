Nieuwe Hollywoodhotshot beschuldigd

De eerste vrouw, die in december vorig jaar een aanklacht indiende, Haleigh Breest, vertelt dat de filmmaker haar tijdens een filmscreening aanbood haar thuis te brengen en haar vervolgens uitnodigde mee te komen naar zijn appartement. Aanvankelijk weigerde ze, maar hij bleef aandringen en vanwege het feit dat hij ’een machtig lid van de Hollywood-elite was die haar carrière kon beïnvloeden’, stemde ze uiteindelijk toe.

Haggis zou na een geforceerde zoen tegen haar gezegd hebben: „Je bent bang voor me, hè?”. Hij nam haar daarna mee naar de slaapkamer en verkrachtte haar, volgens de aanklacht. Ze verzette zich en probeerde hem van zich af te werpen, maar dat lukte niet, volgens haar getuigenis. Toen ze hem later vroeg waarom hij dit deed, zou hij gezegd hebben: „Wat bedoel je, je flirt immers al maanden met me?”. Zij was destijds 26 en Haggis 59.

Reactie

De advocaat van de nu 64-jarige Haggis ontkent dat zijn cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. In reactie op haar aanklacht, heeft Haggis een zaak tegen haar geopend. Volgens hem zou de advocaat van Breest hem vlak voor het indienen van de aanklacht gebeld hebben en 9 miljoen dollar geëist hebben. De zaak loopt nog.

Toen dit bekend werd, kwamen de andere drie vrouwen naar voren met hun beschuldigingen van seksuele intimidatie. Eén van hen zegt dat Haggis haar tot orale seks had gedwongen en dat hij haar daarna heeft verkracht.

Eerder zei Haggis gewend te zijn om zichzelf te verdedigen tegen ’valse aantijgingen’. De Crash-regisseur is een felle criticus van de Scientology-kerk, die hij in 2009 na 35 jaar lidmaatschap de rug toekeerde.