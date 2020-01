NPO herhaalt Opium-uitzending met Aart Staartjes

De uitzending, gepresenteerd door Cornald Maas, is een portret van Staartjes en was in 2012 op televisie te zien.

Zondagavond werd de programmering op NPO 1 ook al aangepast. Toen werd een aflevering van Sterren op het doek, waarin de acteur te gast was, opnieuw uitgezonden. Ook een uitzending van Adieu God uit 2017 werd herhaald. In dat programma praatte Staartjes met Tijs van den Brink over zijn relatie tot het geloof.