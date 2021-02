‘Hollywood maakt van mijn moeder een hoer’

In het historische drama The Last Vermeer worden niet alleen schilderijen vervalst, maar ook de geschiedenis. De film -die sinds woensdag te zien is- zou gebaseerd zijn op een waargebeurd verhaal, maar volgens nabestaande Micky Piller wordt de waarheid geweld aangedaan. In de Cultuur en Mediapodcast van De Telegraaf doet de dochter van een van de hoofdpersonen haar verhaal. „Mijn vriendinnen zullen anders naar mij kijken na het zien van deze film.”