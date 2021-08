The Offspring-drummer Pete Parada uit band gezet om weigeren coronavaccin

Sinds 2007 drumt Parada voor de Amerikaanse punkrockband. „Vanwege mijn medische geschiedenis heeft de arts mij geadviseerd om de prik niet te nemen”, schrijft Parada, verwijzend naar de spierziekte waar hij mee kampt, het Guillain-Barré syndroom.

„Jullie zullen mij niet bij de volgende shows zien”, vervolgt de drummer zijn verhaal. Hij hoopt dat mensen die zich ook buitengesloten of eenzaam voelen weten dat ze niet alleen zijn. De drummer benadrukt dat het voor hem een medische keuze is, maar dat hij ook tegen het opleggen van vaccinaties is. „Ik heb geen negatieve gevoelens richting de band. Zij doen wat ze denken dat het beste is voor zichzelf. Ik doe hetzelfde voor mijzelf.”