Familiekasteel Rose Leslie voor helft van de prijs verkocht

De verkoop van het historische Lickleyhead Castle was gedwongen. Na een belastinggeschil werd het kasteel de familie ontnomen en geveild.

De ouders van Rose zijn van gegoede komaf - haar moeder is zelfs verre familie van koning Karel II, die Engeland in de 17e eeuw regeerde. Lickleyhead Castle telt zeven slaapkamers, heeft een ommuurde tuin en een gastenhuis dat ook bij de verkoop is inbegrepen. Een schrale troost voor de Leslies: de familie bezit nog een landgoed, het nabijgelegen twaalfde-eeuwse Wardhill Castle.

Rose Leslie is vooral bekend als het personage Ygritte uit Game of Thrones. In de serie had ze een relatie met Jon Snow, gespeeld door Kit Harrington. Waar Ygritte uit de serie verdween na de dood van haar karakter, bleef de liefde tussen de twee springlevend. Rose en Kit trouwden in juni, in Wardhill Castle.