Mr. Probz in hoger beroep in zaak tegen voormalig label Sony

Dennis Stehr, zoals de artiest echt heet, heeft in 2022 een rechtszaak aangespannen om royalty’s te ontvangen waar hij nog recht op zou hebben, maar volgens een uitspraak van de rechtbank donderdag is dit met de afwikkeling van een eerdere zaak die Stehr won al afgehandeld. Stehr en zijn bedrijf Left Lane Recordings stellen echter dat met nieuwe bewijsstukken aangetoond wordt dat SME de destijds gemaakte afspraken niet nakomt.

„Alle gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen, wanneer dat niet gebeurt moet daar een redelijk alternatief tegenover staan”, zegt Stehr in het persbericht. „In dit hele proces is er te veel naar boven gekomen. Als ik nu opgeef, is dat ook slecht nieuws voor alle artiesten die niet de kracht hebben om tegen dit soort praktijken op te staan.”

Eerdere zaak

Mr. Probz en zijn oude label stonden al eerder tegenover elkaar voor de rechter, in een zaak die uiteindelijk door de zanger gewonnen werd. In september 2020 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Sony tekort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen door royalty’s niet juist, inzichtelijk en tijdig te betalen.

Left Lane Recordings en SME sloten na die zaak een vaststellingsovereenkomst, waarmee de achtergebleven betalingen rechtgetrokken moesten worden. Volgens de nieuwe uitspraak van de rechtbank gold die overeenkomst ook voor vorderingen die later nog aan het licht zouden komen, maar daar gaat Left Lane Recordings nu niet mee akkoord door in hoger beroep te gaan. Wanneer dit hoger beroep dient, is nog niet bekend.