’Mem van Doutzen wint groot geldbedrag’

Op nieuwjaarsdag bleek dat het Friese dorp Eastermar winnaar was van de grote PostcodeKanjer van de Postcode Loterij. De helft van het bedrag van 53,9 miljoen ging naar twee deelnemers op wiens volledige postcode de prijs was gevallen. Daarna zou het overige geld verdeeld worden over de resterende deelnemers uit postcodegebied 9261. Dat blijkt nu te gaan om 273 deelnemers, waarbij elke deelnemer maximaal 77.000 euro kan winnen.

Volgens een inwoner die eerder sprak met Telegraafverslaggever Zander Lamme, had ’de mem van Doutzen ook een lot’. Als dat klopt, kan ook zij op een mooi bedrag rekenen... al is dat voor haar beroemde modellendochter slechts een weekloontje.