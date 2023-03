Shania Twain: ’Ik denk dat Brad Pitt me ontwijkt’

In haar nummer That Don’t Impress Me Much uit 1997 zingt Twain over mannen die opscheppen over hun kennis als raketgeleerde, hun mooie auto of dat ze eruitzien als Brad Pitt. Dat alles kan de zangeres niet bekoren, want uiteindelijk zoekt ze iemand die haar ’s nachts „warm kan houden.”

Als haar gevraagd wordt of ze de acteur al eens heeft ontmoet, moet de inmiddels 57-jarige Twain bekennen van niet. „Ik heb over hem geschreven, maar ik heb Brad Pitt nog nooit ontmoet. Ik denk echt dat hij me ontwijkt”, grapt Twain.