’Ik voel me nu nog een KIND VAN NEGEN!’

Edwin Rutten viert deze week zijn 75e verjaardag. ,,Ik snap heus wel dat ik over de helft ben.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Komende week wordt EDWIN RUTTEN 75, maar de jarige zelf ziet zichzelf helemaal niet als een man op leeftijd. Toch staat hij graag stil bij deze mijlpaal en laat ’Ome Willem’ alle felicitaties over zich heenkomen. Tijd voor een gesprek over de meest bijzondere momenten uit zijn leven. En die waren er genoeg: ,,Ik besef heus wel dat ik over de helft ben maar ik voel me nog steeds jong. Als een mannetje van negen, maar met meer vlieguren.’’