Prins Charles ’diep bedroefd’ door overlijden tutor

De prins schrijft „diep bedroefd” te zijn door het bericht dat de docent op 89-jarige leeftijd is overleden. „Ik heb hele mooie herinneringen aan mijn tijd in Aberystwyth met dr. Millward meer dan 51 jaar geleden. Hoewel ik bang ben dat ik niet de beste student was, heb ik ontzettend veel van hem geleerd over de Welshe taal en de geschiedenis van Wales.”

Charles blijft hem voor altijd dankbaar voor zijn lessen. De prins wenst de familie van Millward veel sterke toe.

Millward hielp Charles met de taal in aanloop naar zijn installering als de prins van Wales in 1969. De lessen waren ook een verhaallijn in het derde seizoen van de Netflix-serie The Crown.