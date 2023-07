Waar is de megalomane bad guy gebleven in ’Secret Invasion’?

Secret Invasion met Samuel L. Jackson als charismatisch middelpunt moest veel goedmaken van wat er de afgelopen periode voor Disney en Marvel niet helemaal lekker was gegaan. Een van de spannendste verhaallijnen uit het stripboekencanon van de superheldenfabriek is speciaal geadapteerd voor de streamingsdienst. Dat beloofde wat, zeker toen in de eerste aflevering ook nog Maria Hill (Cobie Smulders) het loodje legde.

Samuel L. Jackson ontdekt als Nick Fury onbekend terrein in Secret Invasion, de liefde. Ⓒ Marvel