VAE staan Barbie-film als eerste land toe in Golfregio

Een reden voor hun vertraagde besluit is niet gegeven. In een verklaring staat alleen dat er pas toestemming is gegeven na voltooiing van ’alle noodzakelijke procedures die in lijn zijn met de normen van media-inhoud en leeftijdsclassificatie in de Verenigde Arabische Emiraten’.

In andere landen in de Golfregio, zoals Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar, is de film niet te zien. Volgens Amerikaanse media zou dat te maken kunnen hebben met ’vermeende lhbtiq+-verhaallijnen’.

Afgelopen week werd bekend dat Barbie, waarin Margot Robbie de hoofdrol speelt, de makers al ruim 800 miljoen dollar heeft opgeleverd. De verwachting is dat de productie van Warner Bros. dit weekeinde de grens van 1 miljard dollar gaat passeren.