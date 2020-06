Dinand Woesthoff over overlijden Guusje: ’Er was zoveel licht inhet donker’

„Het overlijden van Guusje is niet alleen een mooi plekje geworden, maar ik beschouw het als een voorrecht dat ik dat heb mogen doormaken”, aldus Woesthoff. „We groeien op met het gegeven alsof de dood een dogmatisch onheil is. Het is het einde van het leven.” De zanger ziet dat echter anders. „Er zat zoveel lering in, zoveel licht in het donker. Dat licht zie je normaal niet. Je voedt op met het idee dat er alleen maar donker is; daar zit zoveel zelfmedelijden in. Als je langer met de dood samen mag zijn, dan merk je dat het eerder een vriend dan een vijand is.”

„Ik kijk op een bepaalde manier ook uit naar de dood”, stelt Woesthoff in de podcast die vanaf dinsdag terug te luisteren is. „Ik vind het leven fantastisch. Maar ik zie de dood als het begin van iets nieuws. Daar ben ik best benieuwd naar.” De zanger is in 2009 hertrouwd met de Britse Lucy Hopkins.