’Frans’ dochtertje voor Boer zoekt Vrouw-stel Jos en Amy

Boer Jos is in de wolken met de geboorte van zijn dochter. „Het is heel bijzonder”, zegt hij op de website van Boer zoekt Vrouw. „Je weet dat het komt, maar het moment dat je haar in je armen hebt... Je leven verandert direct.”

De 91e Boer zoekt Vrouw-baby werd geboren in Frankrijk. Volgens boer Jos was het een normale bevalling. Op de vraag of Sophie ook melkveehoudster wordt, durft hij nog niet te antwoorden. „Dat gaan we allemaal ontdekken. Wij verplichten haar niets, wat ze later wil gaan doen, mag ze helemaal zelf weten.”