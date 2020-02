Martijn Krabbé: ’Waarom gaat alle aandacht naar mijn oranje hoofd?’

Martijn en Chantal vlak voor aanvang van de eerste liveshow van The voice of Holland. Ⓒ INSTAGRAM

Martijn Krabbé is al tien seizoenen lang ’Mr. The Voice’ bij RTL. Hij presenteert vrijdagavond het jubileumseizoen van dé talentenjacht The voice of Holland. Krabbé kijkt tevreden terug op deze reeks, waarin bijzaken hoofdzaken leken te worden. „Wat ik vervelend vind, is dat de aandacht daar naartoe gaat en niet naar de kandidaten. Zij zijn de inhoud en het kapitaal van het programma.”