Deense kroning Frederik: noodgreep om huwelijk te redden na hofrel

Tweeënvijftig jaar zit Koningin Margrethe in Denemarken op de troon, maar ineens, met een ’opzegtermijn’ van maar twee weken, doet zij afstand ten gunste van haar zoon Frederik. Dat lijkt geen toeval. De kroonprins werd afgelopen herfst, na een amoureus avontuur in Spanje, middelpunt van een hofrel. Die ondermijnde zijn populariteit bij het volk en had hem zijn huwelijk met de Australische prinses Mary kunnen kosten...

