’Radiozenders hebben geen interesse in coronalied’

De makers van het lied, waar meer dan honderd Nederlandse artiesten, influencers en BN’ers aan meedoen, vroegen alle Nederlandse radiozenders het nummer tegelijkertijd te draaien. Niet veel radiozenders geven dus gehoor aan die oproep. Zo zenden Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en 100% NL het nummer niet uit.

„Het lied is bij ons al te horen geweest, en de clip draait mee op 100% NL TV”, zo zegt een woordvoerder van 100% NL. „We draaien het nummer vanavond om acht uur niet en dat heeft alles te maken met de persconferentie van premier Mark Rutte om zeven uur die we live brengen. We willen luisteraars daarna de ruimte geven om er over na te praten. We denken dat dat even belangrijker is dan het lied, dat toch al te horen is.”

Inhoudelijke keuze

De programmamakers van de verschillende omroepen en zenders van de NPO hebben nog niet besloten of het nummer dinsdagavond gedraaid gaat worden. „Zij maken de inhoudelijke keuze of ze dit nummer vanavond draaien”, laat een woordvoerder van de NPO weten. Ook Qmusic weet nog niet of het lied dinsdagavond te horen zal zijn.

Onder anderen Kenny B, Addy van den Krommenacker, Edsilia Rombley, Gordon, Leontien Borsato, Yolanthe Cabau, Martijn Krabbé, Ellie Lust en Danny Blind zongen vanuit huis mee. Addy laat op Twitter weten dat hij blij is een bijdrage te mogen leveren aan het lied. „Een ode aan alle mensen die in deze crisis voor ons klaar staan”, schrijft de modeontwerper. Kenny B vindt het ’een eer om mee te werken aan dit mooie project’. „In deze tijden hebben we elkaar heel hard nodig en we hopen op deze manier ook een steentje bij te kunnen dragen”, aldus Kenny B op Instagram.