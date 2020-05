Adele adviseert Harry en Meghan

Adele, Harry en Meghan zouden al sinds 2018 goed contact met elkaar hebben, maar nu ze praktisch buren zijn is hun vriendschap een stuk hechter geworden. „Adele houdt van de buurt. Ze heeft de kleuterschool waar haar vierjarige zoontje Angelo op zit, ook al aangeraden aan Harry en Meghan. Ook heeft ze een aantal discrete plekken getipt waar ze met Archie heen kunnen zonder te worden gebombardeerd door fans”, vertelt een bron aan The Mirror.

Volgens de bron zouden Meghan en Harry eerst kijken hoe hun nieuwe omgeving bevalt voordat ze iets gaan kopen. Met de buren zit het in ieder geval al goed. „Ze klikken heel goed met Adele. Meghan bewondert Adele om hoe ze het voor elkaar heeft gekregen om uit de spotlights te blijven ondanks dat ze een enorme ster is. En ze is een groot fan van haar album 21, het heeft haar geholpen tijdens haar scheiding van Trevor Engelson.”

Andere beroemde buren zijn onder meer Rod Stewart, Sylvester Stallone, Elton John en Serena Williams.