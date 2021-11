Boek: Dries Roelvink organiseerde feest voor Holleeder

Binnenland

‘Missie Uruzgan te belangrijk om te vergeten’

Toen Kabul twee maanden terug in handen van de Taliban kwam, was het oog van de wereld op Afghanistan gericht. Een groot contrast met de jaren ervoor toen in het Westen vrijwel niemand zich meer voor het slepende conflict in het land interesseerde. Ondanks jarenlange Nederlandse betrokkenheid was he...