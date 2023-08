AvroTros heeft geen plannen voor terugkeer Te land, ter zee en in de lucht

„We kijken heel positief terug op de rijke historie van Te land, ter zee en in de lucht - en naar de mooie kijkcijfers van Het beste van 50 jaar Te land, ter zee en in de lucht - maar er zijn momenteel geen concrete plannen om nieuwe afleveringen te maken”, stelt de zegsvrouw van de omroep.

Het programma ter ere van het 50-jarig jubileum van Te land, ter zee en in de lucht trok zaterdag voor de vierde week op rij de meeste kijkers op primetime. Naar de aflevering op NPO 1 keken toen volgens Stichting KijkOnderzoek 744.000 mensen. In de drie weken daarvoor werd de serie gezien door gemiddeld een miljoen kijkers.

In het spelprogramma, dat te zien was tussen 1973 en 2010, legden deelnemers met een zelfgebouwd voertuig een parcours af. Onderdelen hadden namen als Duw ’m d’r af, Fiets ’m d’r in en Lol aan de Katrol. Te land, ter zee en in de lucht was het langstlopende amusementsprogramma op de Nederlandse tv. Het programma werd gepresenteerd door onder anderen Jack van Gelder, Ron Brandsteder, Bert Kuizenga en Ron Boszhard.