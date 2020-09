Inkijkje: gezin met 300 euro en gezin met 130.000 euro per maand

Praten over geld is in Nederland volgens de omroep haast een taboe geworden. Met de serie wil de EO geld en de verschillen in inkomsten en uitgaven bespreekbaar maken. Daarbij werden vragen gesteld zoals ’Hoe regelen ze hun financiën?’, ’Wat zijn hun inkomsten?’ en ’Hoeveel gaat eruit en wat blijft er over?’. Oftewel, ’waar doen ze het van?’.

De vier geportretteerde gezinnen hebben allen een totaal ander budget tot hun beschikking. De familie Azimi hoeft met een inkomen van 130.000 euro per maand niet op haar centen te letten. Bij het gezin De Vrind gaat dat om 300 euro per maand. Ieder heeft zo zijn eigen problemen of zorgen om geld.

„Weinig mensen vertellen hoeveel er maandelijks bij hen binnenkomt en uitgaat. Met dit programma tonen we vier gezinnen die hier open over spreken en niets verborgen houden. Daarmee hoop ik dat we de kijkers kunnen inspireren om ook zelf na te denken hoe zij met hun geld omgaan en wat ze hiervan vinden. Ook willen we hen uitdagen om het gesprek hierover aan te gaan”, aldus EO-eindredacteur Herman Wegter.

De eerste aflevering van de zesdelige serie is op woensdag 23 september om 21.35 uur op NPO1.