Sneekweek voor iedereen

Alles wat in Sneek over een zeil beschikte trok naar het Sneekermeer toe. In 1934 werd de Sneekweek voor het eerst georganiseerd. Gedurende de dag wordt er fanatiek gezeild, maar daarna is het tijd voor vertier aan land.

Want de Sneekweek mag dan bij uitstek een groot feest voor de watersportliefhebber zijn, ook voor landrotten valt er de hele week voldoende te beleven. Deze 84ste editie zal worden gehouden t/m 8 augustus en vanavond is de traditionele opening door middel van een zogenaamde Vlootschouw met vuurwerk, vanaf 21.30 uur in de Kolk voor de Waterpoort in het centrum van Sneek.

TOPSHOT - Red Bull's Dutch driver Max Verstappen competes during the German Formula One Grand Prix at the Hockenheim racing circuit on July 28, 2019 in Hockenheim, southern Germany. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) TOPSHOTS Horizontal Ⓒ AFP

Toch niet zo’n fan van zeilen en boten? Maar wel een liefhebber van snelheid en techniek? Op het Starteiland kun je op 3, 4 en 5 augustus je eigen racevaardigheden in één van de Play – Seats van Red Bull testen. Hiernaast kun je de razendsnelle Formule 1 bolide van Max Verstappen, die nota bene het afgelopen weekend nog de grand prix van Duitsland won, bewonderen en ermee op de foto. Het is echter niet de auto waar hij dit jaar mee heeft geracet, maar de RB14, waarmee de Nederlandse coureur vorig jaar zowel in Oostenrijk als Mexico de eerste plek behaalde.

Info: sneekweek.nl