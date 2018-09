Daniël Bossevain wil concurrentie aangaan met Dokter Tinus

„In Zomer in Zeeland is het interessant om te zien hoe nieuwkomers zich redden als ze uit hun eigen habitat worden gehaald en een nieuw bestaan op proberen te bouwen”, vertelt Boissevain. „Dat is iets heel menselijks, kijkers kunnen daar makkelijk in meegaan en dat is ook de kracht van de serie.”

Daniel Boissevain vertolkt in de serie de rol van Sjors Mulder, een Amsterdamse columnist die na de dood van zijn vrouw het roer omgooit en met zijn tienerdochter- en zoon, gespeeld door Pip Pellens en Tonko Bossen, naar het Zeeuwse dorpje Lekzand verhuist. „We komen als drie vreemde eenden in de bijt terecht in een vrij gesloten gemeenschap en krijgen te maken met de geijkte regels die gelden in het dorp.”

Vrij heftig

Zelf heeft de acteur nog nooit zo rigoureus het roer omgegooid en denkt daar voorlopig ook niet aan. „Ik ben nog nooit naar het buitenland verhuisd of ergens heen waar ik niemand kende. Maar in de serie gaat het ook vrij heftig, want Sjors overlegt ook niet met zijn kinderen. Dat zou ik nooit zo doen.”

Boissevain denkt graag terug aan de draaidagen waarop iedereen aanwezig was op de set. „Er spelen veel karakters mee en dan ben je met z’n allen samen bezig, dat geeft een tof groepsgevoel. Ook bijzonder was de tamme vos die elke keer als we zaten te lunchen de set op kwam wandelen.”

Toeval

De 48-jarige acteur speelde eerder in de film De zeemeerman en was hij te zien in BNN-spelprogramma De zeven zeeën, maar de zee als rode draad in zijn rollen berust op louter toeval. „Hoewel ik wel graag bij water ben, ik voel me op mijn gemak bij de zee.”

Zomer in Zeeland is vanaf maandag 8 januari wekelijks om 20.30 uur te zien op SBS 6.