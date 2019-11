’Hollandse Abdolah’ is nogal schools

Hoofdpersoon Herman Raven (ook bekend onder het Arabische pseudoniem Zayed Hawass) deed in zijn jonge jaren als wetenschapper opgravingen in Egypte en ontdekte grafkelders van farao’s. Inmiddels op leeftijd is hij zijn geheugen kwijtgeraakt. Dementie wiste zijn herinneringen. Gelukkig wordt hij omringd door een bezorgde dochter, Merie, en een oude vriend, de Egyptenaar Abdolkarim Ghasem, uit Zoetermeer.

Mummie in de kelder

Farao van de Vliet is een roman over vriendschap, zoveel is duidelijk. Abdolah vertelt hoe de twee totaal verschillende mannen met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en een geheim delen: in Ravens kelder ligt een mummie. Nu beide mannen oud zijn, willen ze dat dit wereldkundig wordt gemaakt. Hoe dat moet, weten ze niet.

Er blijft veel onopgehelderd in deze ’Hollandse Abdolah’: het waaróm van de mummie in de kelder, wat nou precies de kern van de vriendschap is, en waarheen het boek beweegt. Er wordt veel gewandeld in het boek, gekeuveld en gegeten: Hollandse pot én Arabische soep. Maar het blijft allemaal vrij onbestemd.

En toen

Waar Kader Abdolah in vorige romans toverde met taal, blijft deze van een schools ’en toen, en toen’- niveau. Onsympathieke figuren worden aangeduid met ’die’ (’die Djamal’, ’die Jan Jansen’) en zinnen als: ’De mens is altijd gek geweest. Hij moest wel gek zijn, anders kon hij het niet ver schoppen’, zijn tenenkrommend. Wat jammer dat de kwalificatie ’schitterende roman’ op de achterflap ditmaal bezijden de waarheid is.

✭✭