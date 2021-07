Prins Harry wil met boek ’niet zijn familie neerhalen’

„Hij is er niet op uit om zijn broer prins William of zijn vader prins Charles te kwetsen. Hij wil simpelweg laten weten hoe hij dingen beleefd heeft en eventuele misverstanden wegnemen door zijn kant van het verhaal te vertellen”, aldus een bron, die eraan toevoegt ’dat Harry zijn familie zeker niet voor eens en voor altijd wil verlaten’.

Toch wordt er in Engeland argwanend op Harry’s plannen gereageerd door royaltywatchers. „Hoe kan hij ook maar enigszins het idee hebben dat dit geen grote ’f*ck you’ naar zijn familie is? Eerst vertrokken Meghan en hij met veel bombarie naar Canada en vervolgens Amerika, toen kwam dat interview met Oprah en nu dit weer. Wanneer houdt dit op en wanneer trekken Harry en Meghan zich terug in de door hen zo gewenste sfeer van privacy? Ze zijn de afgelopen maanden vaker te zien en te horen geweest dan in de afgelopen vier jaar. En dat is vrij opmerkelijk voor een stel dat zei liever in de luwte te willen leven.”

Ook Harry’s nichtjes Zara Philips en prinses Eugenie, met wie hij een warme band heeft, zouden zich zorgen maken om de uitkomst van het boek. Zij vrezen dat Harry zijn goodwill bij het Engelse volk voorgoed verspeelt.